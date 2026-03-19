ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية ووافق على ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه أبلغ بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على ذلك.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "قلت له: 'لا تفعل ذلك'، وهو لن يفعل ذلك".

في 18 مارس 2026، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية وصفت بأنها "الأخطر" استهدفت منشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي للغاز ومركز المعالجة في عسلوية بمحافظة بوشهر، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبدلا من الرد مباشرة على إسرائيل، قامت إيران على الفور باستهداف منشآت نفط وغاز في عدد من دول الخليج العربي في تصعيد إقليمي أثار إدانات عالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم ‌جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية على أهداف بحرية إيرانية في بحر قزوين.

وأضاف شوشاني، للصحفيين، ‌أن إسرائيل تمكنت من تدمير القدرات البحرية الإيرانية هناك، دون أن يحدد موعد تنفيذ هذه الغارات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.