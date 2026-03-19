مسئول أمريكي: مقاتلة إف-35 هبطت اضطراريا بعد حادث طارئ خلال مهمة قتالية في الأجواء الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مسئول أمريكي لشبكة «الجزيرة» بأن مقاتلة إف-35 تعرضت لحادث طارئ أثناء تنفيذها مهمة قتالية في الأجواء الإيرانية، مما اضطرها للهبوط اضطراريا.

وأكد أن قائد الطائرة خضع للعلاجات اللازمة، مشيرا إلى أن حالته الصحية الآن مستقرة.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية نقلا عن مصادرها، أن المقاتلة الأمريكية أصيبت بأضرار ناتجة عما يُشتبه بأنها نيران إيرانية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في إحدى القواعد الجوية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن منظومات دفاعه الجوي المتطورة نجحت في إصابة طائرة أمريكية من طراز إف-35 أثناء تحليقها فوق وسط إيران، مؤكدا إلحاق أضرار بالغة بها.

وأشار الحرس الثوري إلى أن مصير الطائرة لا يزال مجهولا، ولكن يُرجّح أنها تحطمها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ 65 من عملياته العسكرية، مؤكدا إصابة مصفاتي «حيفا وأسدود» باستعمال منظومة «نصرالله» الصاروخية لأول مرة.