إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أُصيب 17 شخصًا بإصابات متنوعة، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس – السلام، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.

وتم نقل 17 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث.