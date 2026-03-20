الصحة: 3 حالات وفاة و32 مصابا جراء حريق بمركز تجاري في دمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة دمياط الجديدة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة، تداعيات الحريق وذلك في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وضمان تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأشارت الوزارة، إلى دفع هيئة الإسعاف بـ16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين، والذين بلغ عددهم 32 مصابًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، والتعامل مع جميع الحالات وفقًا لأعلى معايير الرعاية الطبية، مع توافر الفرق الطبية المتخصصة والأطقم التمريضية على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة، مشيرة إلى تراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، وأن الحالة الصحية لغالبية المصابين مستقرة، حيث غادر المستشفيات بالفعل 18 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، ولا تزال باقي الحالات تتلقى الرعاية اللازمة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تمام الشفاء.

وذكرت أن الدكتور خالد عبدالغفار يواصل متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر، مع توجيه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات القريبة، وتوفير أي احتياجات طبية أو علاجية إضافية بشكل فوري.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين كافة.