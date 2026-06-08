قالت الفنانة غادة عادل إن الفيلر من أسوأ الإجراءات التجميلية التي مرت بها، مؤكدة أن تجربة واحدة أجرتها قبل سنوات طويلة تسببت لها في أزمة استمرت معها لفترة كبيرة.

وأضافت خلال تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc. أنها لا تحب المبالغة في الإجراءات التجميلية، مشيرة إلى أن بعض ما تراه من تغيرات في الوجوه يكون سببه الفيلر، قائلة: «الفيلر ده أوحش حاجة في الدنيا».

وأوضحت غادة عادل أنها خلال تصوير مسلسل «قلب ميت» عام 2007، مع الفنان شريف منير والمخرج مجدي أبو عميرة، كانت نحيفة للغاية، ولم تكن تعرف شيئا عن أطباء التجميل أو هذه الإجراءات، قبل أن تنصحها إحدى الشخصيات بعمل شيء بسيط في الخدود.

وقالت: «كنت خاسة قوي قوي قوي وأنا داخلة المسلسل»، مضيفة أنها ذهبت إلى طبيب وضع لها مادة في الخد حتى تبدو أكثر نضارة، وكانت تعتقد أن الأمر مجرد فيلر عادي يزول مع الوقت.

وأشارت إلى أنها بعد سنوات لاحظت ظهور شيء غريب في وجهها، وذهبت إلى أكثر من طبيب وخضعت لمحاولات علاج بالليزر وغيره، لكن دون معرفة السبب الحقيقي، مضيفة أنها سافرت إلى إنجلترا، وهناك سألها أحد الأطباء عما إذا كانت قد أجرت فيلر من قبل، لكنها أجابت بالنفي لأنها لم تكن تتخيل أن ما حدث قبل 7 أو 8 سنوات ما زال موجودا في وجهها.

وتابعت أن الطبيب أجرى لها فحوصات وأشعة، لتكتشف أن المادة التي وضعت في وجهها كانت «فيلر دائم»، وليس من النوع الذي يذوب بعد فترة، قائلة: «أنا فاكراه الفيلر اللي بيروح بعد مش عارف 6 شهور».

وأوضحت غادة عادل أنها لم تكن تسأل عن تفاصيل ما يضعه الطبيب أو اسمه، مضيفة: «أنا عندي حاجة لحد النهارده، يعني لو رايحة أعمل حاجة ما أقولش ده إيه وده اسمه إيه.. اللي يقول لي اعملي كده، اعملي كده».

وقالت إن الطبيب حاول وقتها التعامل مع بروز المادة وتهدئتها، لكنها عرفت أن المشكلة ستحتاج في النهاية إلى إزالة، مضيفة أن الفيلر الدائم بدأ يتغير مع الوقت حتى أصبح الوضع أسوأ.

وتابعت: «شوفي لما تعملي حاجة مرة واحدة في حياتك تبوظ كل حياتك»، موضحة أن المادة بدأت تتحرك وتتغير مع مرور السنوات.

وأكدت غادة عادل أنها قابلت لاحقا طبيبا وصفته بأنه «فنان وطيب ومريح وعنده ضمير وأمانة»، أخبرها بضرورة إزالة هذه المادة وإجراء شد للوجه حتى تعود ملامحها إلى طبيعتها.

وأعربت عن رضاها بالنتيجة بعد العملية، قائلة: «الحمد لله ألف حمد وشكر يا رب إنه ما غيّرش حاجة في شكلي. أنا رجعت».