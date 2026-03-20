​السيسي خلال احتفالية عيد الفطر: تضحيات الشهداء والمصابين هي ثمن الاستقرار والتنمية اليوم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تشهده مصر اليوم من أمن وتنمية هو "ثمن مدفوع" من دماء أبناء الوطن.

وكشف الرئيس خلال مأدبة إفطار مع أسر الشهداء والمصابين، أن تكلفة الحرب على الإرهاب في الفترة من 2012 وحتى 2022 بلغت قرابة 120 مليار جنيه، بواقع إنفاق يومي تراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه، مؤكدا أن الدولة رفضت خيار "اقتصاد الحرب" وقررت المضي قدماً في مساري التنمية ومكافحة الإرهاب معاً.

وخاطب الرئيس أسر الشهداء قائلا: "أنتم على رؤوسنا، وما نحن فيه من استقرار هو الشاهد الدائم على تضحياتكم"، مشددا على أن الدولة لا تنسى الجميل ولن تترك الأمل يضيع كما أراد المخربون.

وأكد الرئيس أن من اعتاد الهدم والتخريب لا يعرف طريق البناء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تكن يوما متآمرة، بل كانت تدافع عن كيانها وبقائها ضد محاولات إسقاطها.

وأشار ار إلى أحداث 2011 و2012، موضحا أن الوعي الشعبي المصري يرفض الوصاية أو الإجبار، وأن المصريين بطبعهم يقدرون الحرية والتنوع.

و​أدى الرئيس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات الدولة، يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين.

عقب أداء الصلاة، وتجسيدا لاستمرارية مسيرة البناء، توجه الرئيس مستقلا "المونوريل" إلى المركز الترفيهي بمنطقة "النهر الأخضر"، إيذانا بافتتاح مونوريل شرق النيل والمرحلة الأولى من منطقة النهر الأخضر، التي تضم أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم.

وشاركه خلال الجولة عددا من الأطفال فرحة العيد، مهديا إياهم الهدايا التذكارية في لفتة إنسانية تعكس تقدير الدولة للأجيال القادمة.