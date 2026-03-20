هآرتس تكشف عن خسائر إسرائيل في الحرب: فشل في اعتراض 26 صاروخا عنقوديا وتضرر 9 آلاف مبنى

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الجمعة، الخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب الجارية مع إيران منذ 28 فبراير الماضي.

ونقلت عن مصدر قوله إن الدفاعات الإسرائيلية فشلت في اعتراض 26 صاروخا عنقوديا؛ أصابت رؤوسها 150 موقعا منذ بداية الحرب.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى تضرر 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة جراء القصف الإيراني منذ بداية الحرب.

وأفاد بأن الحرب تسببت في مقتل 21 إسرائيليا، وإصابة أكثر من 4 آلاف جراء القصف الإيراني.

ودخل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يومه الحادي والعشرين، وسط تصعيد عسكري متسارع واتساع رقعة الاشتباك إقليميًا، مع استمرار القصف المتبادل وتزايد الهجمات الصاروخية والمسيّرة، في وقت تتكثف فيه التحذيرات الدولية من انزلاق المواجهة نحو تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.

وكثّفت إيران هجماتها على إسرائيل، إذ أعلن التلفزيون الإيراني تنفيذ خمس مراحل من القصف الصاروخي خلال ساعة واحدة ضمن الموجة الـ66 من عملية «الوعد الصادق 4»، بينما أكد الحرس الثوري تنفيذ هجوم شامل باستخدام خمسة أنظمة فائقة الثقل ومتعددة الرؤوس.

وأوضح الحرس أن الهجوم شمل صواريخ «قدر» و«خرمشهر» و«خيبر شكن» إلى جانب طائرات مسيّرة تدميرية، مشيرًا إلى أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم لوجستي داخل إسرائيل، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن استخدام صواريخ انشطارية خلال الهجوم الأخير.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة هجمات استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني في قلب العاصمة طهران، حيث أفاد مراسلون بسماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية شمال شرقي المدينة، مع تصاعد أعمدة الدخان من مناطق متفرقة.

داخليًا، شهدت إسرائيل حالة إنذار واسعة، إذ دوت صفارات الإنذار في مناطق الشمال، بما في ذلك الجليل وخليج حيفا، إضافة إلى القدس ومناطق جنوبية، مع تسجيل سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في مواقع عدة، بينها القدس وخليج حيفا وشفا عمرو.

وأفادت تقارير باندلاع حريق في مجمع تشغيلي للقطارات شمال البلاد جراء سقوط شظايا صاروخية، في حين أكدت الجبهة الداخلية استمرار إطلاق الإنذارات مع رصد موجات جديدة من الهجمات الإيرانية.