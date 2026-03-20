المرشد الإيراني: اغتيال وزير الاستخبارات يجب تعويضه بجهد مضاعف من المسئولين

بعث المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، وذلك في أعقاب اغتيال وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.

وقال في رسالته، إن اغتيال وزير الاستخبارات يجب تعويضه بجهد مضاعف من المسئولين والموظفين الآخرين في «تلك الوزارة الحساسة»، بحسب تعبيره.

وشدد على «أهمية نزع الأمان عن الأعداء في الداخل والخارج، مع ضمان أمن الإيرانيين».

وأعلنت إسرائيل، الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني في غارة جوية بطهران ليلة الثلاثاء، وفقًا لتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خطيب كان مسئولاً عن إدارة جهاز يشرف على عمليات التجسس والعمليات السرية للنظام، فضلاً عن دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران.

ولا يعد منصب وزير الاستخبارات مجرد حقيبة حكومية عادية؛ فالوزارة التي تأسست بعد ثورة عام 1979 من أهم أعمدة النظام الأمني، وتتولى إدارة شبكة واسعة من العمليات الاستخباراتية داخل إيران، وخارجها.

ورغم أن الرئيس الإيراني يرشح الوزير رسمياً، فإن هذا المنصب الحساس يحسم عملياً بموافقة وإشراف المرشد.