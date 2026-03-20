روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد الهجوم على صحفيي RT في لبنان

وصل السفير الإسرائيلي لدى روسيا عوديد يوسف، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه على خلفية الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على صحفيين في قناة RT في لبنان.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أصيب المراسل ستيف سويني، ومصوره علي رضا، نتيجة استهداف جسر القاسمية في جنوب لبنان بصاروخ إسرائيلي.

وأوضحت القناة أن المراسلين كانا يرتديان زيّا يحمل شارة الصحافة أثناء الغارة، مشيرة إلى أن كليهما واعيان ويتلقيان العلاج حاليا في المستشفى.

وأشارت إلى أن شظايا القذيفة أصابت أطرافهما بإصابة طفيفة، وأنهما ينتظران مزيدًا من التفاصيل من الأطباء.

من جانبها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على إصابة إعلاميي قناة RT في لبنان، قائلة: «بالنظر إلى مقتل نحو مئتي صحفي في غزة، لا يمكن وصف أحداث اليوم بأنها عرضية».

ونوهت إلى أن «ما أصابه الصاروخ ليس منشأة عسكرية استراتيجية مهمة، بل موقع تصوير التقرير».

وأعربت عن أملها في الشفاء العاجل للصحفيين وأضافت أنها «تنتظر رد المنظمات الدولية».