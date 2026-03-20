صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من اعتداءاتها في مناطق عدة في الضفة الغربية، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى مقبرة الشهداء على أطراف مخيم جنين، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المقبرة.

وعرقل الاحتلال وصول المواطنين من زيارة قبور أبنائهم الشهداء، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأجبرهم بالقوة على مغادرة المكان.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عجة، جنوب جنين، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بلدة حوارة وقرية أوصرين، جنوب نابلس، ودفعت بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل في حارة الصوابنة وقامت بتفتيشها وتحطيم بعض محتوياتها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية أوصرين، مضيفة أن جنود الاحتلال انتشروا وسط البلدة ومنعوا المواطنين من التنقل.

وفي القدس، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجيب العسكري، ومنعت مئات المواطنين من التوجه لأداء صلاة العيد في مساجد المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، الشيخ فادي الجبريني إمام مسجد الدعوة في بلدة بيت حنينيا شمال القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه.