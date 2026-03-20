مصافي النفط الإسرائيلية: صاروخ إيراني يصيب بنية تحتية كهربائية في حيفا

في تصعيد دراماتيكي، استهدفت إيران مصافي النفط في حيفا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مجمع بازان وأضرار مادية. فيما أكدت وزارة البيئة الإسرائيلية عدم وجود خطر لتسرب مواد خطرة أو تلوث واسع.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصافي النفط الإسرائيلية يوم الجمعة 20 مارس، قولها إن صاروخا إيرانيا أصاب بنية تحتية كهربائية في حيفا تغذي منشأة خدمات، على أن يتم استئناف تشغيل مصفاة حيفا في غضون أيام قليلة.

يأتي هذا الهجوم في سياق رد متبادل على استهداف إسرائيل منشآت طاقة إيرانية، وسط تقديرات رجحت تركيز طهران وحزب الله على ضرب البنى التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها النفط والغاز.

بالتوازي، شن حزب الله هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، حيث أسفرت إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونة عن إصابة خمسة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، إلى جانب أضرار جسيمة.

وفي تطور لافت، أطلقت إيران صواريخها بالتزامن مع مؤتمر صحفي في إسرائيل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما استمر استهداف مناطق في الشمال والوسط والجنوب برشقات صاروخية، معظمها عنقودية، ما أدى إلى أضرار مادية في عدة مواقع.

وبحسب تقديرات قدمت لأعضاء الكابينت الأمني، فإن المعركة مرشحة للاستمرار حتى منتصف شهر مايو، ما لم يتخذ قرار بوقفها من قبل ترامب، في وقت تتجه فيه المواجهة نحو مرحلة أكثر اتساعا واستنزافا.