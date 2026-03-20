خامنئي في رسالة جديدة: يجب سلب أمن أعداء إيران

دعا المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، لسلب"أمن" أعداء إيران، وذلك خلال رسالة صدرت بالنيابة عنه وموجهة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتعزيته في مقتل وزير المخابرات إسماعيل الخطيب.

وقال خامنئي إنه يتعين على الوزارة الإيرانية الرد بتجريد "أعداء إيران في الداخل والخارج" من الأمن، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ولم يرَ خامنئي منذ إعلانه مرشدًا أعلى، ليخلف والده علي خامنئي، الذي قتل خلال غارة إسرائيل خلال أول أيام للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

هذا ورجح مسئولون أمريكيون وإسرائيليون أن مختبى أصيب خلال الحرب.

وأعلنت إيران مقتل الخطيب نتيجة عملية اغتيال، في أول تأكيد رسمي على مقتل رجل الاستخبارات الأول في البلاد.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها عبر حسابه على منصة إكس بشأن مقتل عدد من المسئولين الإيرانيين جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال بزشكيان "اغتيال غادر لزملائي الأعزاء إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب بعض أفراد عائلاتهم وفريق مرافقتهم".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ نهاية فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.