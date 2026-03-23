بيان منسوب للحرس الثوري ينفي حديث ترامب عن المحادثات المثمرة

نفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان منسوب له، مشاركته في أية محادثات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن هدنة تصل لـ5 أيام.

وبحسب البيان، قال الحرس الثوري إن «الحديث الأمريكي في هذا السياق لا يعبر إلا عن أزمة في الموقف الأمريكي، بعد الضربات الإيرانية المتواصلة على وجوده العسكري المنطقة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الاثنين، إن ‌الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبناءة مع إيران، وإنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات ⁠الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وجاءت خطوة ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية، وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران ستستمر ⁠طوال الأسبوع.

وكتب: «أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد ⁠محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة ⁠خمسة أيام، والأمر يتوقف على نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية».