وزير الخارجية العماني: الحرب ليست من صنع إيران واستمرارها يفاقم الأضرار الاقتصادية

قال وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، إن السلطنة ‌تبذل جهودًا مكثفة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، محذرًا من ⁠أن الحرب تلحق بالفعل أضرارا اقتصادية واسعة قد تتفاقم في حال استمرارها.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن الحرب، بغض النظر عن المواقف ‌تجاه ⁠إيران، ليست من صنع طهران.

وتوسطت عُمان في ⁠المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قبل ⁠أن تشن واشنطن وإسرائيل غارات ⁠على طهران في 28 فبراير شباط.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن ‌الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبناءة مع إيران، وإنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات ⁠الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وجاءت خطوة ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية، وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران ستستمر ⁠طوال الأسبوع.

وكتب: «أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد ⁠محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة ⁠خمسة أيام، والأمر يتوقف على نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية».

فيما نقلت وكالة فارس الإيرانية، عن مسئولين إيرانيين قولهم إنه لا توجد أية مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وفق قولهم.