تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة

واصلت أسعار الذهب والفضة تكبد خسائر حادة، اليوم الاثنين، حيث فشلت المعادن النفيسة في أداء دورها التقليدي كملاذ آمن في ظل الصراع مع إيران.

وتراجع سعر الذهب الفوري، في التعاملات المبكرة، بنحو 4% ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 4300 دولار للأوقية، مسجلا انخفاضا بأكثر من 18% منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعدما كان قد ارتفع في الأيام الأولى من الصراع إلى نحو 5420 دولارا.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى، حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة عادة سلبا على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وقد محا تراجع أسعار الذهب، اليوم الاثنين، جميع المكاسب التي تحققت منذ بداية العام، حيث انخفض سعر الذهب بنحو 1300 دولار، أو نحو 23%، من أعلى مستوى قياسي له قرب 5600 دولار في أواخر يناير الماضي.

أما الفضة، فقد تكبدت خسائر أكبر، حيث تراجعت أسعارها بنحو النصف من أعلى مستوى قياسي لها عند نحو 122 دولارا للأوقية في نهاية يناير الماضي.

وتراجعت الفضة، اليوم الاثنين، بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 64.25 دولارا، لتسجل تراجعا بأكثر من 30% منذ بدء الصراع مع إيران قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.