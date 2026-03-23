أسوشيتد برس: تقلب أسعار النفط الخام الأمريكي مع استمرار الحرب الإيرانية

قالت وكالة أسوشيتد برس إن سعر النفط الخام الأمريكي لا يزال متقلبًا يوم الأحد مع استمرار الحرب الإيرانية في إعاقة الشحن والإنتاج في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، لفترة وجيزة عند استئناف التداول مساء الأحد في بورصة شيكاغو التجارية، لكنه انخفض بعد ذلك إلى 86.97 دولارًا، أي أقل بقليل من إغلاق يوم الجمعة عند 98.32 دولارًا.

وكان سعر برميل خام برنت، المعيار الدولي، يُتداول عند ما يزيد قليلاً عن 111 دولارًا مساء الأحد، بعد أن سجل 112.19 دولارًا يوم الجمعة ووصل إلى 119.50 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بشكل حاد منذ بداية الحرب، عندما كان سعر برنت حوالي 70 دولارًا للبرميل.

وكان محللو السوق يراقبون الوضع عن كثب خلال يوم الأحد بعد أن قالت إيران إن مضيق هرمز، الضروري لصادرات النفط، سيتم "إغلاقه بالكامل" على الفور إذا نفذت الولايات المتحدة تهديد الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة محطات الطاقة التابعة لها.