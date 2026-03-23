مقتل شابين خلال مشاجرة بقرية في الشرقية

لفظ شابين بعزبة الحكر التابعة لكفر أباظة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، أنفاسهما الأخيرة، على خلفية وقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في عزبة الحكر التابعة لقرية كفر أباظة بمركز الزقازيق، وسقوط قتيلين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة بلبيس مدعومين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين مقتل كل من: "حمادة. م. أ" (35 عاما، يعمل عاملا)، وشعبان. م (22 عاما)، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما خلال المشاجرة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا بمحيط الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لضبط أطراف النزاع والأسلحة المستخدمة في الجريمة، والوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية التي أدت إلى اشتعال المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات