أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و263 شهيدا، وذلك بعد تسجيل وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع منذ الجمعة الماضي؛ أول أيام عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال أيام عيد الفطر وحتى الساعة 11:25 (ت.ج) جثامين "9 شهداء بينهم 1 توفي متأثرا بإصابة سابقة، و30 مصابا".

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات سقوط الضحايا الجُدد، إلا أن إسرائيل ترتكب منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، خروقات يومية بالقصف وإطلاق النار تسفر عن شهداء ومصابين.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "687 شهيدا، و1845 مصابا".

ومع هذه التطورات، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفا و263 شهيدا، و171 ألفا و944 مصابا".

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.