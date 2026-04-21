وزير الدفاع الألماني: السرعة في التصنيع العسكري ليست رفاهية بل شرط إلزامي للأمن

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن ألمانيا تضطلع بواجب بذل المزيد من الجهد بشكل ملحوظ من أجل الأمن الأوروبي.

وخلال زيارته لمعرض هانوفر الصناعي، قال بيستوريوس مساء اليوم الاثنين:"بناءً على حجمنا، وقوتنا الاقتصادية، ودورنا الجيواستراتيجي، تقع على عاتق ألمانيا مسؤولية القيام بما هو أكبر بكثير مما فعلته حتى الآن – وبالطبع ليس من أجل أمننا الخاص فحسب، بل من أجل أمن أوروبا ككل".

وأكد الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن القوة الاقتصادية والأمن مرتبطان ببعضهما البعض بشكل لا ينفصم، قائلاً: "لا يوجد اقتصاد مزدهر بدون أمن، ولا يوجد أمن بدون قوة اقتصادية". واعتبر أن وجود صناعة قوية هو شرط إلزامي للدفاع عن الديمقراطية والأمن.

وذكر الوزير أنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات على أبعد تقدير، لم يعد الأمن في ألمانيا موضوعاً هامشياً، وأضاف: "الاقتصاد يشعر بالتهديدات والمخاطر الجيوسياسية بشكل مباشر. وهذا ما تُظْهِره بوضوح شديد الحرب في إيران والصراع الحالي في مضيق هرمز".

وانتقد الوزير بطء ألمانيا في تنفيذ الابتكارات، قائلاً: "في قطاع الدفاع تحديداً، وبالنظر إلى السرعة التي تتغير بها الأمور، لا يمكننا تحمل مرور سنوات بين ظهور نموذج أولي جيد وفعال وبين الإنتاج المتسلسل". وأكد أنه في عالم تتطور فيه التهديدات في غضون أيام وليس سنوات، فإن السرعة "ليست مجرد رفاهية"، بل إنها "شرط إلزامي لأمننا".

وضرب مثالاً بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الشركاء الأوكرانيين يتحدثون الآن عن دورات ابتكار تتراوح بين ستة إلى اثني عشر أسبوعاً، وأضاف: "ولا، الإجابة الصادقة هي: إننا في كثير من الأحيان لسنا فعالين بما يكفي ولا مواكبين للعصر بما يكفي".

ويحضر ملف التسلح هذا العام للمرة الأولى بصفته محوراً مستقلاً داخل معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم، حيث خُصص له جناح مستقل. ففي جناح "حديقة الإنتاج الدفاعي"، تعرض نحو أربعين شركة، على مساحة 1200 متر مربع، حلولاً لتوسيع إنتاج الصناعات العسكرية بسرعة.

ومن المنتظر أن يحضر إلى هذا الجناح غدا الثلاثاء شخصيات من بينها أرمين بابرجر، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، أكبر شركة في ألمانيا لتصنيع السلاح، وميشائيل شولهورن مدير قطاع الدفاع في مجموعة إيرباص الأوروبية.

وبالنسبة إلى الجهة المنظمة للمعرض، فإن هذا القسم الجديد يمثل أيضاً تمهيداً لمعرض الأمن والدفاع الدولي في ألمانيا، الذي سيقام للمرة الأولى في هانوفر في مارس/آذار عام 2027.