شركة أمتراك توقف خدمة قطارات نقل السيارات في فلوريدا بسبب حرائق غابات

قال مسؤولون إن خدمة قطارات شركة أمتراك في فلوريدا توقفت اليوم الاثنين بسبب حريق غابات في الجزء الشمالي الشرقي من الولاية.

وقالت شركة أمتراك في بيان إنها قررت إلغاء خدمة قطار الركاب والسيارات بين سانفورد بولاية فلوريدا بالقرب من أورلاندو ولورتون بولاية فيرجينيا خارج واشنطن اليوم الاثنين. وتسمح خدمة القطارات هذه للركاب بأخذ سياراتهم معهم في الرحلات.

وكان طريق سيلفر ميتيور، الذي يمتد بين ميامي ونيويورك، يبدأ وينتهي في جاكسونفيل بدلا من جنوب فلوريدا اليوم الاثنين، وتم إلغاء إحدى رحلتي القطار اليوميتين لغد الثلاثاء.

وقامت شركة أمتراك اليوم بتوفير بعض خدمات الحافلات بين جاكسونفيل وميامي للركاب على طريقي سيلفر ميتيور وفلوريديان.