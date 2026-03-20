قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أبرز عواملها نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن البلاد تشهد خلال فترات الظهيرة نشاط قوي للرياح؛ سرعاته تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم / الساعة.

ونوهت إلى أن الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتدهور وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة في محافظات شمال البلاد، والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

وناشدت المواطنين المتجهين إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق غرب البلاد توخي الحذر الشديد، والقيادة بهدوء تام على الطرق.

ونصحت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والمباني المتهالكة ولوحات الإعلانات المعدنية والأشجار، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

ودعت المواطنين إلى الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات المساء، لأن درجات الحرارة تنخفض لـ10 درجات على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري اليوم، فرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، قائلة إن فرصها تصبح خفيفة بالمحافظات الداخلية مع دخول فترات المساء.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد غدًا فرص أمطار مؤثرة بشكل كبير، محذرة من أنها ربما تصبح رعدية.