وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد أكثر من ألف شخص في الحرب بين إسرائيل وحزب الله

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، إن أكثر من ألف شخص استشهدوا في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ووفقا للتقرير اليومي للوزارة الذي أعده مركز عمليات طوارئ الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء بين يومي 2 و19 مارس إلى 1001، فيما أصيب 2584 شخصا.

ولقي 33 شخصا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية. ولفت التقرير إلى أن الهجمات أودت بحياة 40 من العاملين بقطاع الصحة منذ انطلاق الهجمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتواصل التصعيد اليوم فيما أعلن حزب الله شن المزيد من الهجمات على إسرائيل، بينما تقاتل قواته القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أعلن حزب الله التصدي لمحاولات إسرائيلية للتقدم في بلدات طيبة والخيام واستهداف جنود إسرائيليين ودبابات ميركافا، وبلدات شمالي إسرائيل، من بينها كريات شمونة ومدينتي حيفا ونهاريا بالصواريخ والمدفعية والمسيرات الانقضاضية.