المنظمة البحرية الدولية تخطط لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، إن المنظمة تعمل على إعداد خطط لإجلاء السفن والبحارة العالقين في مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران.

وقال دومينجيز، عقب اجتماع طارئ، إن أول نقطة اتصال هي الدول في المنطقة، من أجل بدء المناقشات حول كيفية إنشاء مسار لإجلاء السفن والبحارة.

وأوضح دومينجيز أن المسألة "ليست مسألة إخراج جميع السفن في يوم واحد، فنحن نتحدث عن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 30 كيلومترا".

وأضاف أن: "سلامة الملاحة أمر بالغ الأهمية، لأنه أيضا مع أي إجراء نضعه، لا نريد زيادة المخاطر على البحارة".

وأشار دومينجيز إلى أن المناقشات حول هذا الأمر تجري أيضا مع إيران، وهي دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية.

ولفت دومينجيز إلى أن نحو 20 ألف بحار وما يقرب من ألفي سفينة عالقين في المنطقة.

وتوقفت تقريبا حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو طريق حيوي للنقل الدولي للنفط والغاز الطبيعي المسال، بسبب الحرب وتهديد الهجمات الإيرانية.