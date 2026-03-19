أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مقارنة بين الضربات الأمريكية على إيران والهجوم الياباني على ‌بيرل هاربر قبل عقود، وذلك أثناء دفاعه عن الحرب ضد طهران خلال لقاء مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في واشنطن.

وقال ترامب، عندما سأله أحد الصحفيين عن سبب عدم إخباره الحلفاء بخطته: "أردنا أن تكون ضربة مفاجئة. ومن يعرف المفاجأة أفضل من اليابان؟ لماذا لم تخبروني عن بيرل هاربر؟"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "أنتم تؤمنون بالمفاجأة، وأعتقد أنكم تؤمنون بها أكثر منا بكثير".

وبحسب "رويترز"، اتسعت عينا تاكايتشي وتحركت في مقعدها بينما استحضر ترامب، الجالس بجانبها في المكتب ‌البيضاوي، اللحظة التي دفعت الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية.

وأدى الهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر بهاواي في السابع من ديسمبر 1941، إلى مقتل 2390 أمريكيا، وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي.

وهزمت الولايات المتحدة اليابان في أغسطس 1945، بعد أيام من إلقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين.