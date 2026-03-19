الخارجية الأمريكية توافق على صفقات محتملة لبيع أسلحة لـ3 دول بالشرق الأوسط

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على صفقات محتملة لبيع أسلحة إلى ثلاث دول في ‌الشرق الأوسط بقيمة تزيد على 16.5 مليار دولار وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال بيان، أنها وافقت على بيع محتمل لصواريخ وطائرات بدون طيار (درون) وأنظمة رادار وذخائر وتحديثات للطائرات إف-16 إلى الإمارات بقيمة إجمالية تزيد على 8.4 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتمت الموافقة على مبيعات محتملة لرادارات استشعار دفاع جوي وصاروخي متطورة إلى الكويت بتكلفة تقديرية تبلغ ثمانية مليارات دولار، وطائرات وذخائر للأردن بتكلفة تقديرية ‌تبلغ ⁠70.5 مليون دولار.

وتأتي هذه المبيعات في أعقاب الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة ردا على الهجمات الإسرائيلية على منشآت الغاز التابعة لها، مما شكل أكبر تصعيد في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من بين المقاولين الرئيسيين في هذه الصفقات شركات "آر.تي.إكس كوربوريشن" و"نورثروب جرومان" و"لوكهيد مارتن كوربوريشن"