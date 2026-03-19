متحدث مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت أرامكو لاتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إن أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ منذ بداية الموجة 63 من العمليات العسكرية.

وأشار إلى نجاح القوة الجوفضائية للحرس الثوري، في إصابة الطائرة الأمريكية F-35 ، من خلال صنع معدات ومنظومات دفاع جوي حديثة مدمجة في الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف: «سنواصل استهداف كل البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل»، مشددا أن إيران تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه العمليات بشكل رسمي.

وحذر من أن «إسرائيل تعتزم مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بما في ذلك منشآت أرامكو»، مشيرا إلى أن «سجل أعمال هذا النظام الشريرة في اتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة يؤكد هذه النية الشريرة».

ولفت إلى تنفيذ الموجة 65 من عملية «الوعد الصادق 4» ضد مصافي النفط في حيفا وأشدود، بالإضافة إلى أهداف عسكرية وأمنية إسرائيلية أخرى، مشيرا إلى استخدام صاروخ «نصر الله» لأول مرة، كما استهدفت صواريخ القيام وذو الفقار أهدافا ومصالح أمريكية في قواعد إقليمية.