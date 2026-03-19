الدفاع السعودية: سقوط مسيرة قرب مصفاة للنفط في ميناء ينبع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تحطم طائرة مسيرة بالقرب من مصفاة سامرف، اليوم الخميس، وقالت إن تقييم الأضرار جار حاليا في موقع المصفاة، التي تعد إحدى أهم المصافي في السعودية.

وأفادت الوزارة أيضا بأنه تم استهداف ميناء ينبع، القريب من المصفاة، بصاروخ تم اعتراضه وتدميره.

كما تم أيضا اعتراض طائرات مسيرة مجددا بالقرب من الرياض وفي شرق المملكة.

وتوقفت عمليات تحميل الناقلات مؤقتا بعد الهجمات، لكن العمليات استؤنفت منذ ذلك الحين، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر داخل وزارة الطاقة السعودية.

وكانت إيران قد هددت، بعد هجمات إسرائيلية على منشآت غاز إيرانية، بشن هجمات على حقول الغاز والمصافي في الإمارات والسعودية وقطر ردا على ذلك، مع الإشارة إلى مصفاة سامرف.