أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن أضرارًا لحقت بمصافي في منطقة حيفا جراء وابل من الهجمات الإيرانية.

وحذرت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في تحديث أعقب الضربة على مصاف في حيفا، بأنها تحقق في حادث يُشتبه بأنه يتعلق بمواد خطرة داخل المصافي، مشيرةً في الوقت ذاته إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن مصافي النفط في حيفا تضررت لكن الأضرار ليست كبيرة.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي، أنه لم تلحق أضرار جسيمة بمواقع البنية التحتية جراء القصف الصاروخي الإيراني في الشمال.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا أصاب المصافي بشكل مباشر، فيما أشار الإعلام الرسمي إلى تعرض محطة البتروكيماويات في المدينة لضربات إيرانية مركزة.