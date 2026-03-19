النائبة داليا الأتربي: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس دعما مصريا لأمن واستقرار دول الخليج

أشادت داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة الخليجية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، مؤكدة أن هذه الجولة تعكس الدعم المصري اللامحدود لدول الخليج الشقيقة، وحرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت "الأتربي"، في بيان اليوم الخميس، أن هذه التحركات تسهم في توحيد الرؤى العربية وتعزيز مسارات العمل العربي المشترك، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، مشددة على أن تكثيف التنسيق مع دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار المنطقة والتصدي للأزمات الراهنة بشكل جماعي.

وأكد أن التكاتف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة يمثلان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيدات وأزمات متلاحقة.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة ومدروسة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي والمسئولية الوطنية للحفاظ على استقرار الدولة وصون مقدراتها.

كما أشادت بالتحركات الاستباقية التي تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية واعية وإدارة رشيدة للأزمات، بما يسهم في الحد من آثارها السلبية على الداخل المصري.

وشددت على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تواصل أداء دورها المحوري في دعم جهود التهدئة والدعوة إلى الحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الصراعات، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يظل الركيزة الأساسية لعبور هذه المرحلة الدقيقة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على ثقتها في وعي الشعب المصري وقدرته على تجاوز التحديات، داعية الجميع إلى دعم جهود الدولة والعمل بروح وطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن خلال هذه المرحلة الفارقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى اليوم الخميس، زيارة لبضع ساعات إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في إطار تضامن ودعم ومساندة مصر لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مؤكدًا إدانة ورفض مصر القاطع لأي اعتداءات على أراضي هذه الدول أو محاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس استهل الزيارة بالتوجه إلى الإمارات، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وتم عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وولي عهد الإمارات.