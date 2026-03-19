نتنياهو: لن نهاجم حقل الغاز الإيراني بناء على طلب ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل سوف تتوقف عن شن أي هجمات أخرى على حقل الغاز الطبيعى الإيراني بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية، رغم أنه لم يقدم دليلا على ذلك.

وفي غضون ذلك، كثفت إيران، اليوم الخميس، هجماتها على منشآت النفط والغاز الطبيعي في أنحاء الخليج، مما زاد من المخاطر في حرب تهز أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأدت هذه الهجمات، التي جاءت انتقاما لهجوم إسرائيلي على حقل غاز هام في إيران، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود وأثارت خطر استدراج جيران إيران العرب مباشرة في الصراع.

وأدى استهداف إيران لإنتاج الطاقة إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية التي تتعرض أصلا لضغوط بسبب خنق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يُنقل عبره خمس نفط العالم.