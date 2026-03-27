انهيار أجزاء من برج الشوا وقصف شرق غزة وانفجار بخان يونس

انهارت أجزاء من برج الشوا والحصري في حي الرمال، الذي يؤوي عائلات نازحة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وانفجار وقع وسط مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، بأن انهيار أجزاء من البرج ألحق أضرارا بالمكان الذي لجأت إليه عائلات نازحة، في ظل استمرار استهداف المناطق المدنية.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها للمناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت سُمع فيه دوي انفجار وسط خان يونس.

ويأتي ذلك في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما يرافقه من استهداف متكرر للمناطق السكنية والبنى التحتية، رغم وقف إطلاق النار قي القطاع.