دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، والدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة بشكل متكرر لمواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه نظامًا يسعى لإعادة بناء برامجه الصاروخية والنووية ودفنها عميقًا تحت الأرض.

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن إسرائيل لا تستهدف فقط الصواريخ الباليستية والخطط النووية الإيرانية، بل تعمل أيضًا على تدمير الصناعات التي تمكّن النظام من تنفيذ هذه الخطط.

وأشار إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيق إنجازات كبيرة شملت القضاء على القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك قادة الحرس الثوري والبسيج، مؤكدًا أن النهج الحالي يركز على جعل مدة ولاية أي قائد في النظام الإيراني «قصيرة جدًا».

وأضاف نتنياهو: «لقد قتلنا الآلاف من التابعين للنظام ودمرنا المئات من المنصات الصاروخية، ونستمر بالضرب يوميًا وساعة بساعة، من الجو والأرض وتحت الأرض وأيضًا في البحر، ونلاحقهم في كل مكان».

وتطرق إلى وقوع خسائر إسرائيلية نتيجة الهجمات الإيرانية، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من قدرة إسرائيل على الرد.

وزعم نتنياهو تدمير قدرات قوة «الرضوان» التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى 150 ألف صاروخ ومخططات لاستهداف أبراج تل أبيب، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة وسوريا ولبنان وجبل الشيخ أظهرت أن إسرائيل «أقوى من أي وقت مضى وإيران أضعف من أي وقت مضى، وتحولت إسرائيل إلى قوة عظمى إقليمية وعالمية».

كما أكد أن إسرائيل تقود بالتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صراع «العالم المتحضر ضد الشر»، مضيفًا: «نعمل على إقامة تحالفات جديدة سنتحدث عنها لاحقًا، ببيد واحدة نمسك سيف داوود، وبالأخرى يدنا ممدودة للسلام؛ من يمد يده للسلام سنصافحه، ومن يحاول المساس بنا سنقطع له يده».