فرضت دول عربية، تستهدفها إيران منذ 28 فبراير الماضي، إجراءات احترازية تشمل منع صلاة عيد الفطر في ساحات مفتوحة، ومنع الأفراح والأعراس خلال العيد.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية حديثة رصدتها "الأناضول"، في قطر والإمارات والبحرين والكويت، بالإضافة إلى السعودية التي أرجعت الإجراءات الاحترازية للطقس السيئ.

وأعلنت أغلب الدول العربية ومنها تلك الدول الخمس أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

- قطر

شددت وزارة الأوقاف في بيان على ضرورة التبكير إلى المساجد لأداء صلاة العيد وعدم الصلاة في الأماكن الخارجية المفتوحة إضافة إلى التقليل من اصطحاب الأطفال وتقليل حضور النساء قدر الإمكان.

وأكدت الوزارة في إرشادات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أنه يجب عدم الهلع عند صدور أي انذار أثناء صلاة العيد ويجب المكوث داخل المسجد أو المركبة حتى زوال الخطر.

- الإمارات

أفادت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، في بيان، بعدم إقامة صلاة عيد الفطر في مصليات العيد والأماكن المكشوفة، واقتصار إقامتها داخل المساجد فقط.

ودعت الهيئة جميع المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد حفاظًا على سلامتهم.

- البحرين

أعلن رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ راشد بن محمد بن فطيس الهاجري أن صلاة عيد الفطر ستقام في الجوامع الرئيسية وعدد من المساجد التي تم تحويلها مؤقتًا إلى جوامع خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لتعذر إقامتها في المصليات الرئيسية بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال رئيس مجلس الأوقاف السنية إنه نظرًا للظروف الراهنة، وحفاظًا على سلامة المصلين يرجى من الخطباء إقامة صلاة العيد في الجوامع المعتمدة وألا تتجاوز الصلاة والخطبة 15 دقيقة، وعدم إقامة الصلاة في مصليات العيد والأماكن المفتوحة.

- الكويت

أعلن المسجد الكبير في الكويت، في بيان اعتذاره عن عدم استقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، موضحا أن وزارة الشئون الإسلامية اتخذت هذا القرار بناء على الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن صلاة عيد الفطر ستقام في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، مؤكدة أنه لا مصليات في الساحات الخارجية.

- السعودية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية، في بيانات منفصلة، الاكتفاء بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع فقط، دون المصليات المكشوفة، بسبب الظروف المناخية.

ومساء الثلاثاء، حذرت السلطات السعودية، في بيان لمديرية الدفاع المدني، من تعرض عدد من مناطق المملكة لأمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان سيول وتساقط أمطار، اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

والإجراءات الاحترازية ليست مرتبطة فقط بصلاة العيد، بل سبقتها خطوات أخرى، ففي 13 مارس الجاري قررت وزارة الداخلية الكويتية أنه منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك وحتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة خلال هذه المرحلة، وفق بيان.