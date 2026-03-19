وزارة الدفاع الكويتية: رصد 18 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي وتدمير 13 منها

رصدت القوات المسلحة الكويتية 18 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية "تم تدمير 13 طائرة منها" فيما استهدفت طائرتان مسيرتان وحدتي تشغيل تابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية ما أسفر عن اندلاع حرائق محدودة دون تسجيل إصابات بشرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، اليوم الخميس، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن ثلاث طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد.

وأوضح العقيد العطوان، أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 11 بلاغا ليصل بذلك إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 233 بلاغا حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير السلامة بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.