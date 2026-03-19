وزير خارجية عمان: واشنطن فقدت السيطرة على أدوات سياساتها الخارجية

رأى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي توشك على إكمال أسبوعها الرابع، "لن تعود بمكسب" على أي من واشنطن أو طهران.

وفي مقال رأي نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، وصف البوسعيدي هذه المعادلة بأنها "حقيقة غير مريحة"، معتبراً أنها تكشف عن "فقدان الولايات المتحدة السيطرة على أدوات سياساتها الخارجية".

كما انتقد البوسعيدي العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية".

يذكر أن البوسعيدي لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المفاوضات النووية حتى نهاية فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

ورغم مساعي الوساطة العمانية، لم تنج السلطنة من الاستهداف، حيث تعرضت أراضيها أكثر من مرة لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب.