قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأهداف التي وضعتها إسرائيل في مواجهتها مع إيران قابلة للتحقق بالكامل، مؤكدا أن الأمر يتطلب بعض الوقت لنسف القدرة الصاروخية الإيرانية.

ودعا خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، الشعب الإيراني إلى ضرورة استغلال الظروف التي يخلقها الاحتلال، قائلا: «لا يمكن إحداث ثورة من الجو بل يجب وجود عنصر على الأرض أيضا، نريد خلق الظروف المناسبة لتغيير النظام في إيران، وعلى الشعب الإيراني أن يستغل الظروف التي نخلقها».

وشدد أن إسرائيل لا تريد استبدال ديكتاتور بآخر، متابعا: «نجحنا في تغيير الشرق الأوسط بالتحالف القوي مع أمريكا».

ولفت إلى تحقيق أهداف كبرى تمثلت في القضاء على خامنئي ولاريجاني وقيادات الصف الأول في النظام الإيراني، مشددا أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف القيادات الإيرانية وستواصل العمليات «لاصطياد قادة الحرس الثوري» الإيراني.

وذكر أن إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجهود تتركز الآن على تدمير البرنامجين الإيرانيين الصاروخي والنووي، بالإضافة إلى تدمير سلاسل التصنيع والبنية التحتية العسكرية.

ولفت إلى طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مشيرا إلى تحرك إسرائيل وحدها بضربة حقل بارس الإيراني.

وقال: «هذه الحرب ستنتهي بأسرع مما يعتقد الكثير من الناس»، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل خلق الظروف التي ستؤدي في النهاية إلى تهاوي النظام الإيراني.



