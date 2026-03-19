قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين اليمنية: "إن الأعداء يشنون حربا على الأمة"، مضيفا: "العدوان على الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوما من القتل والاحتلال والتدمير والتهجير".

وأشار خلال كلمته مساء الخميس، إلى "وجود مخطط صهيوني يعمل اليهود على تحقيقه من خلال بناء قدرات الكيان واستهداف شعوب الأمة"، موضحا: "نموذج لبنان المتمثل في حزب الله منذ بدايته وإلى اليوم حقق انتصارات كبرى وألحق هزائم كبرى بالعدو الإسرائيلي".

وتابع: "العدو الصهيوني يستعجل لتنفيذ مخططه ولإنجاز مراحل وصل إليها، ويعتبر أن من المهم إنجازها في هذه المرحلة"، معتبرا أن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي الحالي على إيران يأتي لكونها العائق الأكبر في هذه الأمة".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية في إيران بنت واقعها على أساس أن تكون دولة إسلامية حرة مستقلة لا تخضع للأعداء ولا تواليهم"، قائلا: "الأعداء يحاولون إزاحة الجمهورية الإسلامية لأنهم يأملون أن يتمكنوا من السيطرة على الوضع في المنطقة".

وأكمل: "الأعداء يسعون لإزالة الدور الكبير للجمهورية الإسلامية في إسناد شعوب المنطقة، المخطط الصهيوني الشيطاني في إقامة إسرائيل الكبرى، هو استهداف للمنطقة وتمهيد لتمكين العدو الإسرائيلي من ذلك".

وأوضح أن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران هو استهداف لكل المنطقة وشعوبها، من أجل تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططها.

وقال: "نؤكد وقوفنا مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات وجهوزيتنا على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث"، مؤكدا أن كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة.

وواصل: "نحن في حالة استعداد بناءً على كل الاحتمالات وندعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي والأمريكي يستهدفون في إيران قادة الشعب الإيراني ويستهدفون الأطفال في المدارس والمعلمين والجامعات والأحياء السكنية".