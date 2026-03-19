عراقجي: إذا تم استهداف بنيتنا التحتية مرة أخرى فلن تكون هناك أي قيود بعد الآن

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، من أن أي هجوم جديد على البنية التحتية لبلاده سيقابل برد غير محدود.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية بشأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال عراقجي إن "الرد الذي قمنا به الليلة الماضية على هجمات إسرائيل ضد بنيتنا التحتية كان جزءا صغيرا من قوتنا".

وأضاف أن السبب الوحيد لـ"ضبط النفس" هذا هو "احترام الدعوات إلى خفض التصعيد".

وتابع: "إذا تم استهداف بنيتنا التحتية مرة أخرى، فلن تكون هناك أي قيود بعد الآن".

وأردف: "من أجل إنهاء الحرب، يجب إصلاح الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية المدنية".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.