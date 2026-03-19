الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 70 ألف وحدة مدنية منها 498 مدرسة جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

أفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بتضرر أكثر من 70 ألف وحدة مدنية، منذ بدء الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران.

وأشار إلى أن الأضرار شملت المنازل السكنية والمراكز التجارية والمدارس، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وذكر أن حصيلة المنشآت المتضررة شملت 251 مركزا صحيا و498 مدرسة، مشيرا إلى تضرر 17 مركزا تابعا للهلال الأحمر جراء هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لم يستخدم سوى جزء ضئيل من قوة البلاد العسكرية.

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس» : «لم يستخدم ردنا على الهجوم الإسرائيلي على بنيتنا التحتية سوى جزء ضئيل من قوتنا، والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد».

وشدد أنه «لن يكون هناك أي رادع على الإطلاق» في حال تعرضت البنية التحتية الإيرانية للهجوم مرة أخرى، مؤكدا أن أي صيغة لإنهاء هذه الحرب يجب أن تضمن معالجة الأضرار التي لحقت بالمواقع المدنية الإيرانية.