أدى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة استاد طور سيناء الرياضي، يرافقه القيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل المحافظة، وآلاف المواطنين.

ووجّه محافظ جنوب سيناء التهنئة للقيادة السياسية، وأهالي جنوب سيناء، وجموع الشعب المصري، والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بجهود رجال الشرطة والمرور والأوقاف، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، في تنظيم صلاة العيد على مستوى جميع مدن المحافظة.

وعقب الصلاة، قام المحافظ بتوزيع هدايا ولعب وعيدية على الأطفال، وحرص المواطنون على تقديم التهنئة للمحافظ، معبرين عن سعادتهم بحسن التنظيم، وحرصه على إدخال البهجة والفرحة على الأطفال.

كما حرص رؤساء المدن على أداء الصلاة في الساحات وسط جموع المواطنين، وتوزيع اللعب والعيدية على الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، بالتواجد الميداني على مدار اليوم وسط الجماهير، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، خاصة الأطفال.