سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، وجود نقص في مخزون الصواريخ، مؤكدًا أن إنتاجها مستمر «حتى في ظروف الحرب».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، صباح الجمعة: «لا قلق حول صناعتنا الصاروخية أو مخزوننا الحربي، وننتج الصواريخ حتى في ظروف الحرب».

وتعهد بمزيد من المفاجآت ومعارك أكثر تعقيدًا كلما استمرت الحرب، معقبًا: «لدينا مفاجآت للعدو، وكلما تقدمنا ستكون المعارك مذهلة وأكثر تعقيدًا».

وأشار إلى أن «الشعب الإيراني يريد استمرار الحرب حتى الاستنزاف التام للعدو»، بحسب تعبيره.

ونوه المتحدث باسم الحرس الثوري، أن الحرب تنتهي فقط «عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو تصنيع الصواريخ الباليستية.

وزعم نتنياهو، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده من طابق محصن تحت الأرض، أن العمليات العسكرية الحالية تحقق أهدافها.

وذكر أن إسرائيل تعمل على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، زاعمًا أنه خلال 20 يومًا يمكن إنهاء هذه القدرات بشكل كامل.