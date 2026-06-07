سجل مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب المنتخب الوطني المصري، ثاني أهدافه الدولية، بعدما وقع على التعادل للمنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد.

تقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 7، عن برونو جيمارايش بعد ضغط عالي وخطأ من مهند لاشين، ثم انفرد بالمرمى وسدد على يسار مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 11 سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تمريرة خاطئة من ماركينيوس وضعت زيكو أمام المرمى ليسدد من تحت أقدام أليسون بيكر.

وكان مصطفى زيكو سجل هدفه الدولي الأول، في أول مشاركه له خلال المباراة الماضية أمام روسيا، قبل سفر البثعة إلى أمريكا.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.