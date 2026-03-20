البحرين: إخماد حريق اندلع بإحدى الشركات في البلاد جراء هجوم إيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الجمعة، إخماد حريق اندلع بمستودع إحدى الشركات في البلاد جراء هجوم إيراني.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «الدفاع المدني يتمكن من إخماد الحريق الذي اندلع بمستودع إحدى الشركات جراء العدوان الإيراني، وذلك بعد الدفع بـ20 آلية و62 ضابطًا وفردًا، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع».

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية»، التي استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة أن قواتها مستمرة في مواجهة موجات الهجمات، مشيدة بما أظهره عناصرها من جاهزية قتالية ويقظة عالية، معتبرة أن الأداء يعكس كفاءة عملياتية متقدمة في حماية أجواء البلاد.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.