رئيس الوزراء اللبناني يوجه نداء عاجلا لترامب مع استمرار القصف الإسرائيلي

وجّه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، نداءً عاجلاً، الخميس، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتدخل في قضية السلام، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNN، قال سلام إنه يسعى إلى وقف إطلاق النار «بالأمس، وليس غداً»، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على حزب الله اللبناني إلى ألف قتيل، فيما أفاد مسئولون لبنانيون أن أكثر من 100 من القتلى كانوا من الأطفال.

ورداً على سؤال حول الرسالة التي سيوجهها إلى ترامب، قال سلام: «المساعدة في إنهاء الصراع اللبناني. أود أن أؤكد للرئيس ترامب استعدادنا للدخول في مفاوضات فورية». ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك استراتيجي»، وقال إن ترامب «أكثر من أي جهة أخرى» قادر على لعب دور حاسم في إنهاء الحرب.

وأضاف: «لذا ندعو إلى مشاركة أكبر من جانب الولايات المتحدة. أعني بذلك التواصل المباشر. نحن مستعدون للتفاوض مع إسرائيل».

وتابع: «نمدّ أيدينا منذ أسبوعين لإجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين. وحتى الآن، لم نتلقَ أي جدول أعمال من الإسرائيليين، وبمجرد أن يحصل لبنان على جدول أعمال واضح من الإسرائيليين، سأجيب على سؤالكم بالتأكيد».

واستطرد سلام، الذي يحظى باحترام واسع كسياسي وشخصية محورية في تجديد الحكومة تعهدها بنزع سلاح حزب الله، إن لبنان يفتقر إلى القدرة العسكرية اللازمة لذلك، ويحتاج بشكل عاجل إلى مساعدات عسكرية لجيشه. لكنه رفض أي تدخل من قوات أجنبية، وأصر على أن وحدة الأراضي اللبنانية أساسية لأي اتفاق سلام.

وتلاشت آفاق التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في لبنان، الذي بدأ قبل 17 يومًا عندما أطلق حزب الله قذائف على إسرائيل ثأرًا لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الـ48 ساعة الماضية، مع تركيز الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزو بري أوسع. وقال سلام إن فرنسا اقترحت بعض الأفكار للتسوية، وهناك اتصالات مع مسئولين أمريكيين. ومع ذلك، فقد تجنب الإشارة إلى بدء محادثات فعلية.

ومن المرجح أن تكون إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي عدم اعتراف لبنان بدولة إسرائيل. وعندما سُئل سلام ثلاث مرات عما إذا كان من الممكن تقديم مثل هذا التنازل في أي اتفاق سلام، رفض تقديم هذه الخطوة بشكل مباشر، وألقى باللوم في عدم إحراز تقدم على عدم استجابة إسرائيل للمبادرات اللبنانية.