الكويت تعلن إغلاق وحدات في مصفاة ميناء الأحمدي بعد هجوم بالمسيّرات

أفادت مؤسسة البترول الكويتية، بتعرض مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية فجر اليوم، لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، إن «التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات».

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع هذا الحريق، لافتة إلى إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لضمان سلامة العاملين.

والخميس، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن إخماد الحريقين اللذين اندلعا في مصفاتَي ميناء الأحمدي وعبدالله بعد تعرضهما لهجوم باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضح الإطفاء العام الكويتي أن ست فرق إطفاء تعاملت مع الحريقين، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق محدودة في الوحدات التشغيلية.

وأشارت البترول الكويتية إلى تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وقالت المؤسسة إن «الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات وتم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة».

وأعلنت دول عربية أنها تعترض طائرات مسيرة وصواريخ مع بزوغ فجر يوم الجمعة، في وقت يحتفل فيه المسلمون في أنحاء المنطقة بعيد الفطر، الذي يختتم شهر رمضان.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى إسقاط ما لا يقل عن 12 طائرة مسيرة فوق المناطق الشرقية من البلاد، وطائرة مسيرة أخرى فوق منطقة الجوف الشمالية خلال الساعات الماضية.

وقالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تتصدى لـ«تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران». وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن دويّ الانفجارات الذي سُمع في الإمارة كان نتيجة عمليات اعتراض ناجحة.

وأفادت وزارة الداخلية في البحرين باندلاع حريق في مستودع؛ نتيجة سقوط شظايا عقب هجوم إيراني.

ولفتت الكويت إلى إطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة بعد أن أعلن الجيش أنه يعترض صواريخ وطائرات مسيرة.