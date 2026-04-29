استشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم استمرار وقف إطلاق النار

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون بجروح في غارات بطائرات مسيرة إسرائيلية على قطاع غزة يوم الثلاثاء، وفقا لتقارير فلسطينية، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مصادر طبية إن طفلا / 9 سنوات / استشهد في جنوب قطاع غزة. كما أفادت هيئة الدفاع المدني التابعة لحركة حماس بأن شخصين آخرين قتلا في مدينة غزة شمال القطاع الساحلي.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على مركبة، ما أدى إلى اشتعالها، ولم يرد الجيش الإسرائيلي في البداية على طلب للتعليق بشأن التقارير.

وفيما يتعلق باستشهاد الطفل، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش قوله إن القوات استهدفت شخصا اشتبهت بأنه اقترب منها في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية واعتُبر تهديدا، مضيفة أن التقييمات الأولية تشير إلى وجود شخص غير متورط في الموقع أثناء الضربة، وقد أُصيب، وأن الحادث قيد التحقيق.

يذكر أن وقف إطلاق النار في حرب غزة دخل حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، إلا أن الوضع لا يزال متوترا، مع استمرار وقوع حوادث دامية وهجمات متفرقة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 800 فلسطيني في قطاع غزة، وفقا لهيئة الصحة التابعة لحركة حماس، كما قتل عدد من الجنود الإسرائيليين أيضا.