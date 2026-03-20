اختراق أمني خطير… اتهام جندي احتياط في منظومة القبة الحديدية بالتجسس لصالح إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، باعتقال جندي احتياط في منظومة «القبة الحديدية» بتهمة التجسس لصالح إيران، ونقل معلومات حساسة تتعلق بمواقع عسكرية وأسماء مسئولين.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إلى إلقاء القبض على الجندي راز كوهين، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو من سكان القدس، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجندي جرى تجنيده عبر تطبيق «تلجرام»، بعدما تواصلت معه جهات إيرانية، وطلبت منه تزويدها بإحداثيات قواعد عسكرية وأسماء أصحاب مناصب داخل المنظومة، مقابل حصوله على مبالغ نقدية.

ولفتت إلى أن مسئولي الاستخبارات الإيرانية طلبوا منه تنفيذ مهام أمنية متنوعة، من بينها نقل معلومات أمنية حساسة اطلع عليها أثناء تأدية مهامه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، فيما وجّهت إليه لائحة اتهام تتضمن تهم تجسس خطيرة والتعاون مع جهة معادية خلال فترة نزاع.

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرة أن خطورة الأفعال المنسوبة إليه تمسّ أحد أكثر الأنظمة الدفاعية حساسية في إسرائيل.