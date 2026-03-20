الشرع: ما يحدث بالمنطقة حدث كبير نادر وسوريا تبتعد عن النزاع لتحافظ على مسار التنمية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المنطقة تشهد «حدثًا كبيرًا نادرًا» وغير مسبوق منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق: «نحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع، وأن تحافظ على مسارها في التنمية والبناء».

ونوه أن «سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليمياً وأيضاً دولياً».

ولفت إلى أن «سوريا انتقلت اليوم، إلى مرحلة جديدة، وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي».

وأشار إلى أن «هناك صعوبات كثيرة تواجه المجتمع السوري والاحتياجات كبيرة»، قائلًا إن «واجب الدولة أن تلبيها بقدر ما تستطيع».

ولفت إلى أن «إصلاح الواقع الخدمي في سوريا يحتاج إلى وقت لأنه يعاني من انهيار كبير»، مؤكدًا أن «الدولة تسير بسرعة كبيرة في هذا المجال»، بحسب وصفه.