الخميس 19 مارس 2026 5:24 ص القاهرة
ترامب يستقبل جثث الجنود الأمريكيين الستة الذين قتلوا أثناء العملية ضد إيران


نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 5:12 ص

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جثامين العسكريين الأمريكيين الستة الذين قتلوا الأسبوع الماضي أثناء العملية العسكرية ضد إيران.

وجرت المراسم الرسمية، يوم الأربعاء، في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير بحضور وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.
قتل العسكريون الستة جراء حادث تحطم طائرة صهريج عسكرية أمريكية من نوع "كي سي 135" في العراق الأسبوع الماضي أثناء أداء المهام المتعلقة بالعملية العسكرية ضد إيران.



وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الحادث غير ناجم عن إسقاط الطائرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية أو نيران صديقة.

وقد بلغ عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة الأمريكية الذين أعلنت واشنطن عنهم رسميا، 13 قتيلا.


