ترامب يستقبل جثث الجنود الأمريكيين الستة الذين قتلوا أثناء العملية ضد إيران

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جثامين العسكريين الأمريكيين الستة الذين قتلوا الأسبوع الماضي أثناء العملية العسكرية ضد إيران.



وجرت المراسم الرسمية، يوم الأربعاء، في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير بحضور وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

قتل العسكريون الستة جراء حادث تحطم طائرة صهريج عسكرية أمريكية من نوع "كي سي 135" في العراق الأسبوع الماضي أثناء أداء المهام المتعلقة بالعملية العسكرية ضد إيران.

Their courage will never be forgotten. 🇺🇸 pic.twitter.com/hUqzwKikMO — The White House (@WhiteHouse) March 18, 2026





وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الحادث غير ناجم عن إسقاط الطائرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية أو نيران صديقة.

وقد بلغ عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة الأمريكية الذين أعلنت واشنطن عنهم رسميا، 13 قتيلا.