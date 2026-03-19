هجوم جديد على سفينة في خليج عُمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن سفينة أصيبت بصاروخ مجهول أثناء تواجدها في خليج عمان، جنوب مضيق هرمز.

وقالت الهيئة إن السفينة استهدفت على بعد نحو 11 ميلا بحريا (حوالي 20 كيلومترا) شرق خور فكان في الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من المدخل الجنوبي لمضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ولم تعرف في البداية تفاصيل إضافية عن الحادث.

ومنذ بدء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تعرضت سفن مرارا لهجمات بالصواريخ في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان.

وأدت التهديدات التي تشكلها الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إلى توقف شبه كامل للشحن التجاري في المنطقة منذ اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة.